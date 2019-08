Câmara de Contagem arquiva denúncia que poderia levar a impeachment do prefeito Alex de Freitas

Denúncia relatou crimes de responsabilidade por parte do prefeito Alex de Freitas (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A. Press) Câmara Municipal de Contagem arquivou, na manhã desta terça-feira, uma denúncia que poderia levar ao impeachment do prefeito Alex de Freitas (sem partido) e o vice-prefeito William Barreto (PV). Por 18 votos a um, os vereadores decidiram por não abrir uma Comissão Processante contra os dois políticos. arquivou, na manhã desta terça-feira, uma denúncia que poderia levar aodoe o. Porvotos a, osdecidiram por não abrir umacontra os dois políticos.









Alex de Freitas é investigado pela Polícia Civil e pelo Ministério Público por crimes de lavagem de dinheiro, ocultação de bens e valores e outros possíveis delitos contra o dinheiro público. O secretário de defesa social da cidade, Décio Camargos de Aguiar Júnior, também está sob investigação.





Em 17 de julho, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão nas casas do prefeito e do secretário e nos respectivos gabinetes. A investigação foi conduzida pela Procuradoria de Justiça de Combate aos Crimes Praticados por Agentes Políticos Municipais e pelos grupos do Patrimônio Público e de Apoio Operacional Policial, ligado ao Núcleo Especial de Combate à Corrupção. A operação foi batizada de “Mi casa su casa”.





Em 2016, Alex de Freitas, então candidato do PSDB, foi eleito prefeito da cidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte com 72,96% dos votos. Em janeiro deste ano, ele saiu do partido.