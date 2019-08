Pelo Twitter, Eduardo Bolsonaro defende abertura econômica no Brasil

Cotado para assumir a embaixada brasileira em Washington, o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) foi ao Twitter neste domingo, 11, defender a abertura econômica do Brasil.



Numa sequência de dois tuítes, Eduardo Bolsonaro afirmou que "uma economia aberta pode assustar setores produtivos tradicionalmente protegidos da competição internacional. Mas ao abrir a economia isso também significa insumos mais baratos e/ou de melhor qualidade para os produtos que confeccionamos no Brasil, tornando-os mais competitivos".



Exemplificando seu raciocínio, Eduardo Bolsonaro pontuou que "se for reduzido imposto de importação para uma máquina usada na fabricação de carros produziremos carros no Brasil mais baratos. Isso favorece o produtor e o consumidor".



Ontem, 10, o presidente Jair Bolsonaro afirmou acreditar que a indicação do filho para a embaixada em Washington será aprovada pelo Senado. O presidente deve oficializar a indicação - que precisa do aval dos senadores - nos próximos dias.