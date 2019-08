Witzel diz que Doria herdou Estado que 'navega em mar de almirante'

Provocação se deu durante assinatura do Termo de Ajuste de Conduta - TAC (foto: Mauro Pimentel /AFP)

O governador do, provocou o governador de, em seu discurso nesta sexta-feira sobre a assinatura dopor omissão em relação aos prejuízos da construção do, em, no. Segundo, o governador deherdou umque "navega em mar de almirante", por causa dos seus antecessores como o ex-governador, enquanto ele herdou o legado "de dois presidiários", referindo-se aos ex-governadores, ambos condenados pelaassinou como réu umno valor dejunto com ae o, órgão ambiental doOs recursos serão usados em investimentos na região afetada pelo, uma obra daque está sendo construída há anos e foi um dos símbolos da corrupção naTantoquantosão cotados para disputar a presidência daem