Briga entre vereador e secretário dentro de prefeitura para em delegacia

O vereador Reinaldo Motorista e o secretário Luiz Felipe Caram se desentenderam na sede da prefeitura (foto: Câmara e Prefeitura de Vespasiano / Divulgação)

Umentre umde estado nessa quarta-feira (7) acabou parando naemRegião Metropolitana de Belo Horizonte. Após ser cobrado na sede da prefeitura da cidade pelo parlamentar, conhecido comoo titular da Secretaria dedeupara ele porO caso foi registrado em. Quem chamou a polícia foi o secretário, que disse estar em reunião quando foi informado que o vereador lhe aguardava para conversar, junto com um casal, para pedir umaDe acordo com a versão do s, quando ele começou a explicar as condições do município, o vereador, dizendo que ele recebe salário de R$ 50 mil para trabalhar apenas uma vez por mês. O vereador também teria lhe chamado deÀ polícia, odisse que se manifestou sobre ae que havia falado da situação geral de estados e municípios. Neste momento, ele. O vereador disse ainda ter sido destratado por um funcionário que acompanhava o secretário.Todos foram prestar esclarecimentos na delegacia.Em, aa atitude do vereador Reinaldo Motorista e disse que ele entrou sem ser convidado na sala do secretário e interrompeu uma reunião e “com profundo desrespeito ao funcionário público e secretário proferiu ofensas, gritando e agredindo verbalmente o servidor”.A prefeitura diz que o parlamentar também “agrediu e coagiu” funcionários da secretaria de saúde que estavam na sala e que o secretário lhe deu ordem de prisão pelo crime de desacato ao funcionário público.tentou contato com ona manhã desta quinta-feira (8) mas ninguém atendeu a ligação no gabinete.