Vereador que assumiu no lugar do colega cassado em BH é réu por desvio

(foto: Karoline Barreto/CMBH)

Empossado nessa segunda-feira (5) no lugar de um colega cassado por praticar o esquema de rachadinha, o novo vereador de BH Ronaldo Batista de Morais (PMN) é réu em um processo na Justiça do Trabalho que tornou seus bens indisponíveis. O motivo é uma acusação de desvios no Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Belo Horizonte e Região (STTR), que ele presidiu até o ano passado.





O processo não traz impedimentos para a atuação dele como vereador e nem o impede de receber o salário de R$ 17.642,33 pelo cargo. O valor da causa da ação civil pública cível movida pelo Ministério Público do Trabalho é estimado em R$ 3 milhões. Ronaldo é réu junto com outras dez pessoas e o próprio sindicato. A ação investiga possíveis desvios de verba no sindicato.Entre as medidas autorizadas em setembro do ano passado pela juíza do trabalho Érica Aparecida Pires Bessa estão a indisponibilidade de bens e autorização para investigar os dados bancário do vereador e dos demais réus. O STTRBH foi intimado a apresentar balanços contábeisO advogado Ney Azevedo, que representa o vereador Ronaldo Batista no processo, afirmou que ele nega todas as acusações e que se trata de um caso ainda em investigação. “Esse processo ainda não foi concluído, não temos nenhuma sentença e nenhuma prova contra o meu cliente, que entrou única exclusivamente por ser presidente do sindicato”, afirma.Ainda de acordo com o advogado, o bloqueio de contas é uma prática “corriqueira” nos processos desta natureza e atingiu os demais réus. “Não há nenhum indício de desvio e trata-se de um processo cível, está na vara do trabalho porque é uma discussão sindical, mas não tem nenhuma relação com causa trabalhista ou criminal”, afirmou o advogado.