Cemig admite 111 empregados aprovados em concurso

Uma das hidrelétricas da Cemig (foto: Divulgação/Ascom Cemig)

Novos servidores da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) começaram a trabalhar ontem na concessionária. No total, 111 servidores foram convocados pela empresa para ajudar a aprimorar e dar suporte aos processos implementados na organização.





Fazem parte dos admitidos 38 eletricistas, 69 técnicos e quatro engenheiros. Eles foram apresentados durante o evento Primeira Energia, realizado no auditório do edifício-sede da Cemig, no Bairro Santo Agostinho, Região Centro-Sul de Belo Horizonte.





O presidente da Cemig, Cledorvino Belini, deu as boas-vindas aos contratados. “A Cemig está se concentrando no seu core business (área de negócios), pois ela tem muito o que fazer em Minas. Precisa levar a energia a muitos lugares para atrair fábricas, empreendimentos de energia solar e eólica, implantar as linhas necessárias e prestar um bom atendimento a nossos clientes”. A companhia conta, hoje, com 8,5 milhões de clientes.





Belini destacou, ainda, que a juventude da maior parte dos novos contratados faz com que eles já tenham ingressado na vida profissional num mundo mais digitalizado e moderno. “Nos últimos 10 anos, quantas novidades surgiram: os smartphones acabaram com as revelações de fotos e as câmeras amadoras, os aplicativos mudaram o relacionamento das pessoas com o transporte público, o carro elétrico está complicando a vida das montadoras”, destacou.





O mesmo se aplica à Cemig, segundo o executivo, que passa a aliar a tecnologia a sua produção para digitalizar serviços e acelerar os processos.





A Cemig vai investir, ainda neste ano, cerca de R$ 1,25 bilhão na expansão da rede de distribuição de energia. Até 2022, o planejamento é que sejam injetados R$ 6 bilhões na construção de 79 subestações e 2,6 mil quilômetros de linhas, além de outras melhorias no sistema elétrico em Minas Gerais.





A empresa, hoje, tem participação em 89 usinas, sendo 80 hidrelétricas, uma termoelétrica, duas fotovoltaicas e seis eólicas, com capacidade instalada de 6,1 gigawatts.