Após chapa anterior ser cassada, Itabirito elege novos prefeito e vice

Eleitores de Itabirito votaram neste domingo (foto: TRE/divulgação)

Eleitores de Itabirito, na Região Metropolitana de BH, voltaram às urnas neste domingo para escolher novos prefeito e vice. A chapa anterior, formada pelo ex-prefeito Alexander Silva Salvador e Wolney Oliveira, foi cassada. Na eleição suplementar, Orlando Amorim Caldeira (PPS) e Elio da Mata Santos (Partido Popular Socialista) foram eleitos com 14.421 votos, 53,87% dos votos válidos. Os candidatos vitoriosos deverão ser diplomados pela Justiça Eleitoral até 23 de agosto.





A cidade de 51 mil habitantes conheceu os vencedores apenas após a contagem dos votos devido a uma disputa acirrada. Até a véspera do pleito, era difícil apostar em uma das chapas. Com o resultado, Arnaldo Pereira dos Santos (MDB) e Rodrigo do Porco (PSD), candidatos a prefeito e vice pela coligação Mudança Que Segue (MDB e PSD), receberam 11.568 votos (43,22%). Já Luiz Niquini e Marina Pedrosa, candidatos a prefeito e vice do partido Democracia Cristã, tiveram 779 votos (2,91%).





Um total de 31.031 eleitores de Itabirito voltaram às urnas, o que representa 77% do eleitorado apto a votar nesta eleição suplementar (o eleitorado referente a este pleito era de 40.299). O percentual de abstenção ficou em 23% (9.268 eleitores). Foram contabilizados 1.536 votos em branco (4,95% dos votos) e 2.727 votos nulos (8,79%).





O domingo de eleição transcorreu com normalidade. Às 17h, a votação foi encerrada, e, às 18h26, a totalização dos votos terminou. Nenhuma das 124 urnas eletrônicas utilizadas precisou ser trocada, e não houve ocorrências policiais registradas em nenhum dos 42 locais de votação. Trabalharam nesta eleição 496 mesários.

Abuso de poder

A eleição suplementar em Itabirito foi marcada devido à cassação pela Justiça Eleitoral da chapa anterior, eleita em 2016, por abuso de poder econômico e captação ilícita de recursos de campanha.





No dia 1º de setembro, a cidade de Dionísio, na região central do estado, também terá uma nova eleição (suplementar). O calendário eleitoral do pleito pode ser consultado na página Eleições Suplementares, no site do TRE.