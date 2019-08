Depois de cassação, Câmara de BH arquiva pedido contra vereador Henrique Braga

Henrique Braga afirmou que vai levar a autora do pedido de cassação à Justiça (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)



Suplente de vereador cassado é convocado

Um dia depois deo mandato de Cláudio Duarte (PSL), acusado departe do salário dos funcionários, ade BH arquivou nesta sexta-feira o pedido decontra o vereador(PSDB), que presidiu o Legislativo entre 2017 e 2018. A mesa diretora precisa analisar ainda as denúncias contra o também ex-presidente da Casa(DC) e o novato(Novo).A advogada Priscilla de Oliveira apresentou, em junho, a solicitação para cassar Braga, alegando quebra de decoro parlamentar por recebimento dee existência deno gabinete do político.Ela relata que Braga teria contratado o filho de seu chefe de gabinete para a cargo na Procuradoria da Câmara e que o funcionário não cumpria a jornada de trabalho.Também aponta que, durante o período que Braga esteve à frente do Legislativo, as doações da prefeitura de BH voltadas para a associação beneficiente que ele coordena, a Cruzada Unida Regional do Barreiro de Cima, aumentaram de R$ 30 mil para R$ 300 mil.Segundo a Câmara, a acusação sobre o recebimento de vantagem indevida foi investigada pelo Ministério Público que isentou o vereador de qualquer ilegalidade.Em relação à contratação de empregado com prática de nepotismo, de acordo com a Câmara Municipal, a pessoa citada não foi servidor da Câmara, mas profissional terceirizado, “que não está sujeito às restrições legais correspondentes”.O parecer da, assinado pela presidente,(PRTB), aponta que a legislação federal e municipal “são explícitas em proibir apenas a nomeação de parentes para cargos em comissão e de confiança”.“Depois de me colocar como corrupto, agora ela vai ter que se explicar na Justiça. Esse processo foi um desvio de foco”, afirma Braga.Priscilla de Oliveira também apresentou na quarta-feira pedido para cassar o mandato do vereador Mateus Simões (Novo). A reportagem tentou contato com o escritório da advogada, mas ninguém atendeu.Simões afirmou que os pedidos de cassação são uma “” para “salvar” o vereador Wellington Magalhães (DC). Simões apresentou em julho pedido de cassação contra o ex-presidente da Câmara, acusado de desvio em contrato de R$ 30 milhões com publicidade da Câmara quando presidiu a Casa, entre 2015 e 2016.A advogada denuncia Simões por, por acusá-la de pertencer a grupo político de Magalhães e estar usando o pedido de cassação em favor do parlamentar. Os processos contra os dois vereadores estão sob a análise da Procuradoria da Câmara.Caso sejam aceitos, eles são lidos no plenário e é aberta uma Comissão processante. No mês passado, pedidos de cassação contra os vereadores Flávio dos Santos (Podemos) e Gilson Reis (PCdoB) também foram arquivados.Foi publicado nesta sexta-feira também ofício para convocar odoCláudio Duarte (PSL), o primeiro parlamentar a ser cassado pela Câmara. Ronaldo Batista (PMN) vai ocupar a vaga. Ele tem o prazo de 30 dias para assumir o mandato, mas a expectativa é que ele assuma na segunda-feira, durante a reunião plenária.Cláudio Duarte teve o mandato casssado com 37 votos a favor e nenhum contrário, numa reunião marcada por ameaças de morte, boletim de ocorrência e reforço policial. Ele é acusado pela prática de “rachadinha” e a suspeita é que teria desviado quase R$ 1 milhão do salário dos funcionários.