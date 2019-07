Doria diz apoiar País e que continuará a se manifestar quando achar necessário

(foto: Valter Campanato/Agência Brasil )

O governador de São Paulo,(PSDB), voltou a negar nesta quarta-feira, 31, que esteja se distanciando do governo, após criticar a declaração do presidente envolvendo, pai do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (),Durantepara assinatura do contrato da Sabesp com 13 municípios para fornecimento de serviços de saneamento, oafirmou que sua postura continua a mesma de "apoiar o Brasil", e que continuará a se manifestar "quando achar necessário"."Não estamos nos distanciando do governo, quero deixar isso bem claro. Mantemos a mesma posição que tínhamos no início do governo. Apoiamos todas as iniciativas do governo Bolsonaro que sejam boas para o País", afirmou o governador."Mas continuamos preservando o espírito crítico quando alguma atitude merecer observações e contribuições. A posição crítica sobre alguns temas permanece. Quando for necessário, vamos nos manifestar", acrescentou.O governador se referiu em particular à fala, segundo ele, "infeliz" do presidente Bolsonaro, ao se referir ao pai de Santa Cruz."Fernando foi assassinado. Eu sou filho de um deputado cassado pelode 1964, fui para o exílio com meu pai. Eu sei o que foi o sofrimento dele e de outros parlamentares, intelectuais, escritores, artistas e brasileiros de todas as origens no período da. Eu não apago a história e nem reconstruo a história, mas isso não implica em fazer oposição ao governo Bolsonaro", concluiu Doria.A Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, vinculada ao governo, emitiu uma retificação de atestado de óbito de Fernando Santa Cruz, na semana passada, na qual reconhece que sua morte ocorreu "em razão de morte não natural, violenta, causada pelo Estado Brasileiro".