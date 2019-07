Kalil diz que Bolsonaro tem que 'ser respeitado e se dar ao respeito'

Questionado se Bolsonaro está fazendo um bom governo, Kalil disse que não (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press e Facebook/Reprodução )

O prefeito de Belo Horizontecriticou, na manhã desta terça-feira (31) o presidenteque, segundo ele, por enquanto não está fazendo um bom governo. De acordo com ele, a gestão tem se apoiado em “” para que os problemas reais dos brasileiros não sejam tratados.“Oé presidente da República, teve 58 milhões de votos. Ele tem que ser respeitado e”, afirmou.A avaliação foi feita enquanto Kalil explicava a declaração do dia anterior, quando o prefeito disse que não queria saber sobre “”. A fala gerou críticas, como a do líder da base do governadorna Assembleia, deputado, que afirmou que a “demagogia” não teria limites para Kalil e que provavelmente ele não sabia as atrocidades vividas por conta de 1964. “Tão infeliz quanto Bolsonaro”, definiu Valadares.Kalil havia feito o comentário ao comentar o fato de o presidente Bolsonaro ter dito saber como odomorreu no período militar. Nesta terça-feira, ao ser questionado novamente sobre o assunto, o prefeito de BH disse que tentaria ser mais claro.“É claro que ele (Fernando Santa Cruz, o pai de Felipe) foimilitar, é óbvio que é umuma família falar de um camarada assassinado. O problema é o seguinte: isso já passou, as4 já morreram por idade, os que não foram assassinados, torturados e morreram, já morreram por idade praticamente todos”, disse.disse que a mensagem que quis passar foi que trata-se de uma “criação de” e que “problemas reais que atingem o povo brasileiro não estão sendo tratados com a devida seriedade”. Kalil afirmou ainda que nasceu em 1959 e que o que sabe sobre a ditadura leu em livros.“Se você ler o livro de uma pessoa você ler que o que aconteceu foi uma revolução, se você ler o livro de outra pessoa foi um golpe, então há um desvio de foco no que realmente precisa ser feito no Brasil”, disse.Questionado se o desvio de foco seria por parte do governo Bolsonaro, Kalil disse não saber e afirmou que “a própria imprensa” só tem assuntos sobre o que o presidente falou e alguém respondeu. “Dinheiro para os repasses e os hospitais e esse povo morrendo na miséria, isso não é assunto para jornal”, afirmou.Kalil voltou a questionar quais planos o governo federal tem para o Sus, para a área social ou para os 13 milhões de desempregados e ressaltou que não quis desmerecer o período da ditadura militar. “Todo mundo sabe que houve tortura”, reforçou.