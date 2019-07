No Twitter, Moro comenta portaria sobre cubanos, mas é cobrado por vazamentos

(foto: Pedro Franca/Agencia Senado)

e Segurança Pública,, comentou em seuque a portaria assinada nesta segunda-feira, 29, pelos Ministérios da Justiça e das Relações Exteriores que define procedimentos para concessão de autorização de residência no Brasil para cubanos que integram o Programa, "facilita a obtenção de vistos para cubanos que permaneceram no Brasil".Na rede social, parte dosclassificou a medida como uma tentativa de melhorar a imagem do ministro após a publicação, na semana passada, da, que permite a deportação sumária de estrangeiro "perigoso".A maior parte dos internautas, no entanto, reagiu à publicação do ministro Moro questionando-o sobre quando irá se pronunciar sobre os novos vazamentos de supostas conversas entre ele e membros da força-tarefa da Operaçãodivulgados hoje pela Folha de S. Paulo em parceria com o site, que acusam o ex-juiz de ter utilizado considerações políticas para influenciar a decisão dele de divulgar parte da delação do ex-ministroseis dias antes do primeiro turno da eleição presidencial do ano passado.