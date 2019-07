Governo Bolsonaro: Moro assina portaria que permite cubanos morarem no Brasil

Os médicos cubanos chegaram ao Brasil em 2013, quando o governo criou um programa para melhorar o atendimento do SUS (foto: Cristina Horta/EM/D.A Press)

O governo do presidente Jair Bolsonaro (PSL) decidiu autorizar que os cubanos remanescentes do programa Mais Médicos fixem moradia no Brasil. As regras estão previstas em uma portaria interministerial publicada nesta segunda-feira (29) no Diário Oficial da União.





Assinada pelos, a portaria permite que os cubanos tenham residência no Brasil porA solicitação deverá ser feita àPara ter a autorização avaliada, eles precisarão apresentar documentos como identidade, fotos 3x4 e certidão de nascimento ou casamento.Será preciso também ter uma certidão dedos estados em que tenha morado no Brasil nos últimos cinco anos, além de declaração de ausência de crimes em qualquer país no mesmo período.O cubano também precisará de declaração de que integrou o programae da carteira de registro nacional migratório expedida na condição anterior.A medida foi tomada diante do aumento dos pedidos de registro de cubanos comodesde o fim do ano passado.Em, o governo deinformou queno programa criado em 2013 pelo governo da ex-presidente,alegando referências “depreciativas e ameaçadoras” aos médicos cubanos feitas pelo presidente, que acabava de ser eleito.Na campanha eleitoral, Bolsonaro foi extremamente crítico ao programa e chegou a dizer que expulsaria os médicos cubanos que não fosse aprovados no Revalida (programa de revalidação de diplomas obtidos no exterior) do país.