No Twitter, Bolsonaro critica fala de Lula sobre médicos cubanos

(foto: Montagem / AFP / EVARISTO SA / AFP / Mauro PIMENTEL )

(foto: Reprodução / Twitter)

O presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), atacou neste domingo, 16, as falas do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em defesa dos cubanos do Mais Médicos.Em carta aos cubanos escrita na prisão, Lula agradeceu o trabalho dos médicos do país e lamentou que "o preconceito do novo governo contra os cubanos tenha sido mais importante que a saúde dos brasileiros que moram em comunidades mais distantes e carentes".Bolsonaro respondeu: "Diferente do que diz o corrupto preso Lula sobre o novo governo ser preconceituoso por retirar médicos cubanos do País, foi Cuba que os retirou por recusar-se a pagar salário integral a eles... Oferecemos asilo aos que querem ficar. Informações estão chegando erradas na cadeia".