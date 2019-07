Anistia Internacional repudia fala de Bolsonaro sobre pai de presidente da OAB

(foto: Marcos Correa/PR)

divulgou no início da tarde desta segunda-feira, 29, uma nota deaos comentários do presidentesobre Fernando Augusto de Santa Cruz Oliveira, pai do atual presidente da, Felipe Santa Cruz. Oliveira foi morto durante a. E pediu que o caso seja levado à justiça."É terrível que o filho de um desaparecido pelo regime militar tenha que ouvir dodo Brasil, que deveria ser o defensor máximo do respeito e da justiça no País, declarações tão duras", afirmou a diretora-executiva da Anistia no Brasil, Jurema Werneck."O Brasil deve assumir sua responsabilidade, e adotar todas as medidas necessárias para que casos como esses sejam levados à. O direito à memória, justiça, verdade e reparação das vítimas, sobreviventes e suas famílias deve ser defendido e promovido pelo Estado Brasileiro e seus representantes".Em nota, a Anistia informou ainda que defende a revogação da, de 1979, "eliminando os dispositivos que impedem a investigação e a sanção de graves violações de direitos humanos, a investigação e responsabilização dos crimes contra a humanidade cometidos por agentes do Estado durante o regime militar".