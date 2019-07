Juiz vê 'delitos graves' na ação de supostos hackers de celular de Moro

(foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil )

Em 13 páginas, o juiz da 10ª Vara Federal de Brasília,, fundamentou a ordem de prisão temporária de Gustavo Henrique Elias Santos, de sua mulher, Suellen Priscila de Oliveira, Walter Delgatti Neto e Danilo Cristiano Marques, investigados por suspeita dedo ministro da Justiça, delegados dae juízes. Todos foram presos nesta terça-feira, 23, pela PF na Operação Spoofing."Há fortes indícios de que os investigados integram organização criminosa para a prática dee se uniram para violar o sigilo telefônico de diversas autoridades públicas brasileiras via invasão do aplicativo", afirmou o"As prisões temporárias dos investigados são essenciais para colheita de prova que por outro meio não se obteria, porque é feita a partir da segregação e cessação de atividades e comunicação dos possíveis integrantes da organização criminosa, podendo-se com isso partir-se, sendo o caso, para provas contra outros membros da organização e colheita de depoimentos de testemunhos sem a influência ou interferência prejudicial dos indiciados."Segundo o magistrado, "há também a necessidade da realização de buscas e apreensões nos endereços residenciais dos investigados, sendo, portanto, necessária a sua privação de liberdade, a fim de viabilizar a coleta de provas, sem que as oculte ou destrua ou que desapareçam por completo"."Os fatos relatados pela autoridade policial demonstram que os investigados são prováveis integrantes de organização criminosa e responsáveis pela prática de delitos graves", anotou o magistrado.