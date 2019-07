Bolsonaro diz não ter conversado com Trump sobre navios iranianos parados no PR

(foto: Isac Nóbrega/PR )

O presidenteafirmou neste domingo que não conversou ainda com o presidente dos Estados Unidos,, sobre os dois navios iranianos que estão parados no Porto de Paranaguá, porque o Brasil está alinhado aos norte-americanos e sabe o que tem que fazer."Sobre esse assunto específico não. Mas tem certas coisas que não precisa conversar. Estamos alinhados à política deles, então sabemos o que temos que fazer", disse.Os ctrouxeram ureia e voltariam carregados de milho, mas ateme punições americanas e se recusa a abastecer as embarcações, que estão na lista negra do Departamento do Tesouro dosnão quis comentar sobre a indicação que fará para o comando da Procuradoria-Geral da República, mas disse que "todos estão no radar". O mandato da atual procuradora-geral, Raquel Dodge, acaba em 17 de setembro. Ela pode ser reconduzida, mas não foi inclusa na lista tríplice enviada pelo órgão ao presidente."Todos estão no radar. Vou seguir a Constituição. Quando você pega para reitores, você tem uma lista tríplice a ser seguida. Nanão existe essa obrigatoriedade. Então dá mais flexibilidade para a gente. A gente procura sempre atender, mas...", disse.Ele falou a jornalistas em uma galeteria de Brasília onde parou para almoçar neste domingo após ter participado de um culto evangélico.