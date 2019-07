Bolsonaro se reúne com Onyx e Heleno nesta manhã

O presidente Jair Bolsonaro se reuniu nesta manhã de domingo (21) com os ministros da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, no Palácio da Alvorada.



Eles não quiseram falar com a imprensa na saída. Ontem, Bolsonaro afirmou que receberia os ministros e deu a entender que poderiam discutir propostas econômicas como a liberação do saque do FGTS.