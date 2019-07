Carlos Bolsonaro destaca oferta de terminais nos portos de Santos e Paranaguá

O vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, chamou a atenção nas redes sociais para os leilões de três áreas portuárias a serem realizados pelo governo em agosto. "Governo Bolsonaro lança nos próximos 30 dias leilões de mais 3 terminais portuários. Duas áreas no porto de Santos-SP e uma em Paranaguá-PR", escreveu, em sua conta no Twitter, sem dar mais detalhes.



Em abril passado, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) marcou para o dia 9 de agosto leilão de arrendamento de áreas nos portos organizados de Paranaguá e de Santos, conforme divulgado no Diário Oficial da União (DOU). No Porto de Paranaguá, será licitada a área denominada PAR01, de movimentação e armazenagem de carga geral, especialmente papel e celulose. No Porto de Santos, serão duas áreas. A primeira é denominada STS20 e serve para movimentação e armazenagem de granéis sólidos minerais, especialmente fertilizantes e sais, e a outra, denominada STS13-A, é destinada a movimentação e armazenagem de granéis líquidos, especialmente combustíveis.