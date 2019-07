General Luiz Eduardo Ramos 'é o homem certo no lugar certo', afirma Doria

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB-SP), disse nesta sexta-feira, 19, durante almoço-debate do Grupo de Líderes Empresariais (Lide), que o general Luiz Eduardo Ramos é "integrador e agregador", qualidades necessárias para a boa articulação política.



Novo ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República, Ramos vai falar no evento sobre a importância da articulação e coordenação política entre os Poderes.



De acordo com Doria, no pouco tempo em que está à frente da coordenação política do governo Bolsonaro, o general conseguiu articular com o Congresso e agregar os governadores em torno da reforma da Previdência.



"Quero deixar claro aqui que sempre gostei e gosto do seu antecessor ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, mas o senhor é o homem certo no lugar certo", disse o governador tucano ao se dirigir ao General Ramos.