'Falar que passa-se fome no Brasil é uma grande mentira', afirma Bolsonaro

No café da manhã com correspondentes de veículos internacionais, o presidente Jair Bolsonaro disse nesta sexta-feira, 19, que "falar que passa-se fome no Brasil é uma grande mentira". Para ele, no Brasil "passa-se mal, pessoas não comem bem, mas fome não".



"Você não vê gente, mesmo os pobres, pelas ruas com físico esquelético como a gente vê em outros lugares do mundo", disse o presidente, sem mencionar nominalmente nenhum país.



A fala de Bolsonaro foi em resposta a uma correspondente do jornal espanhol El Pais, que afirmou que o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), manifestou preocupação com a desigualdade de renda no País e perguntou qual o trabalho que o governo tem feito para reduzir a pobreza.