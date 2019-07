Olavo diz que embaixada destruiria carreira de Eduardo Bolsonaro

Sempre no centro de polêmicas que envolvem o governo do presidenteo ideólogoresolveu aconselhar o deputado federalsobre a possibilidade de assumir aEmpublicado no nas redes sociais, ele disse estar com pai e filho até o fim, mas que considera a possível indicação para o cargo de diplomacia um “” e a "da carreira" do político.Tudo isso porque, segundo Olavo, Eduardo Bolsonaro deveria ficar nopara liderar uma Comissão Parlamentar de Inquérito () sobre o “”, que para ele seria o acontecimento mais importante da história do país.“Ele não pode simplesmente lançar um movimento desta envergadora e ser funcionário diplomático em Washington. Isso não faz sentido,a história do(Kim Kataguiri), que reúne 3 milhões de pessoas na rua e daí diz 'espera que vou a Brasília e já volto”, disse.Segundo, caso vire diplomata,não poderá mais falar sobre o Foro de São Paulo, que é uma organização que reúne representantes de partidos de esquerda. Eduardo Bolsonaro postou foto assinando o requerimento da CPI do Foro na quinta-feira.No vídeo, Olavo de Carvalho disse que não é“p... nenhuma”, mas se considera um “baita”, que acerta análises há 20 anos. Ele encerra dizendo que espera mais uma “vitória intelectual” no caso da indicação de Eduardo Bolsonaro à embaixada.

Olavo de Carvalho usou as redes sociais para aconselhar a família presidencial (foto: Reprodução Youtube)