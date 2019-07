Câmara retoma votação da reforma da Previdência; siga ao vivo

Destaques

O plenário dados Deputados volta a se reunir na manhã desta sexta-feira para continuar a análise dos destaques à proposta de. Ainda faltam oitoe emendas para serem votados.Ospermaneceram em plenário até as 2 horas da madrugada desta sexta-feira (12) e analisaram 11 destaques ao texto-base . Discordâncias sobre os termos de um acordo de procedimentos para a continuidade da votação levaram o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, a encerrar os trabalhos.O presidente Câmara,, disse que espera concluir ainda hojea votação em primeiro turno. A votação da PEC com as mudanças nas regras darequer votação em dois turnos antes de ir para análise e votação noO próximo destaque que será analisado é do PDT e pretende diminuir de 100% para 50% o pedágio de uma das regras de transição, válida para os segurados do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e do regime próprio dosNa sessão que teve início nesta quinta-feira (11), os deputados aprovaram duas emendas e um destaque supressivo, envolvendo regras de transição para, regra de cálculo mais benéfica para as mulheres e tempo de contribuição menor para homens na aposentadoria por idade.Dos 11 destaques já analisados, cinco não chegaram a ser votados porque foram considerados prejudicados após a aprovação anterior de texto alternativo. Outros três foram rejeitados.