PDT ameaça expulsar Tabata Amaral caso ela vote a favor da reforma

Em reunião com a bancada do PDT, o presidente do partido, Carlos Lupi, ameaçou expulsar quem votar a favor da reforma da Previdência nesta quarta-feira (10/7). Tabata Amaral (PDT-SP) é favorável à proposta do governo do presidente Jair Bolsonaro e lidera um grupo dentro do PDT que promete acompanhá-la na votação.