Rogério Correia (PT-MG) protocola requerimento de convocação de Moro à Câmara

(foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

O deputado federal Rogério Correia (PT-MG), um dos vice-líderes da sigla na Câmara, protocolou nesta sexta-feira, 5, requerimento de convocação do ministro de Justiça, Sérgio Moro. Ele pede o comparecimento do ex-juiz à Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, depois da divulgação de novos diálogos atribuídos a ele e a membros da Lava Jato.As supostas falas sugerem que, quando ainda atuava como juiz federal em Curitiba, Moro teria orientado procuradores a anexar provas para fortalecer a parte acusatória num processo."São fatos novos com certeza, que ampliam a questão da parcialidade do ex-juiz e confirmam o conluio entre ele e a acusação", defendeu Correia.Segundo o deputado, as novas reportagens teriam influência direta para a coleta de assinaturas para instalação de uma CPI. "A decisão da bancada do PT é de reforçar isso", afirmou.