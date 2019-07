'Parabéns pela decisão PR', diz Moro no Twitter a Bolsonaro sobre convocação de concursados

(foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil )

Dois dias depois de ser submetido a um bombardeio na, em que deputados o questionaram sobre os diálogos atribuídos a ele e a procuradores da República, o ministro da Justiça e Segurança Pública,, voltou a tuitar para agradecer o presidentepelo decreto que autoriza a Polícia Rodoviária Federal a chamar 1.000 novos- dos quais, 500 previstos noe outros 500 além da previsão inicial."Parabéns pela decisão PR. Finaliza com chave de ouro os 197 anos do MJSP com essa boa notícia", escreveu Moro.espelhou em sua página o tuíte de Bolsonaro.No, Bolsonaro afirma: "Assinei hoje decreto que autoriza a PRF a chamar 1000 novos concursados, sendo 500 deles previstos no edital do concurso e outros 500 além da previsão inicial. Essa é mais uma medida de fortalecimento da segurança pública, em especial quanto ao patrulhamento de nossas rodovias."