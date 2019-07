Lancha de Cabral e Lamborghini de Eike vão a leilão nesta quinta-feira no Rio

Lamborghini do empresário Eike Batista, apreendida pela Polícia Federal (foto: Polícia Federal/Divulgação)

Lancha do ex-governador Sérgio Cabral apreendida pela Polícia Federal (foto: Polícia Federal/Divulgação)

Vão a leilão nesta quinta-feira, 4, a partir das 13h, alguns símbolos da riqueza dos acusados de corrupção no Rio de Janeiro, como abranca que ficava estacionada na sala da casa do empresárioe aManhattan Rio, atribuída o ex-governador(MDB) e à ex-primeira-dama Adriana Anselmo.A decisão é do juiz federal Marcelo Bretas, que cuida dos processos relacionados ao braço fluminense da Operação. Se todos os bens não forem arrematados no certame do início da tarde, haverá uma segunda tentativa no dia 18.O bem mais caro colocado em leilão por Bretas é a lancha Intermarine 680, também de Eike, batizada como "" e avaliada em R$ 3,5 milhões.A famosa Lamborghini Aventador branca, ano 2011, foi avaliada em R$ 2,24 milhões. Oautorizado por Bretas inclui cinco bens do ex-bilionário, avaliados num total de R$ 5,9 milhões. Além da lancha citada e do carro, fazem parte da lista dois jet skis e mais uma lancha.Esses bens de Eike já haviam sido incluídos numa decisão de sequestro de bens em fevereiro de 2015. Além da 7ª Vara Federal Criminal, de Bretas, Eike teve bensem processos na 3ª Vara Federal Criminal.Em julho, Eike foi condenado por Bretas a 30 anos de prisão e ao pagamento de multa de R$ 53 milhões pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, acusado de pagarde US$ 16,5 milhões (cerca de R$ 60 milhões) ao ex-governador Cabral. Em dezembro do ano passado, o empresário já teve um iate de luxo - com capacidade para 21 passageiros e com quatro quartos, sendo duas suítes com sauna e closet - leiloado por R$ 14,4 milhões.Já a lancha Manhattan Rio, atribuída a Cabral, está avaliada em R$ 2,950 milhões. Conforme descrição do edital do leilão de hoje, a embarcação, fabricada em 1997, tem 23,98 metros, capacidade para um tripulante e 23 passageiros, ar condicionado central, forno elétrico, geladeira, cinco T, quatro quartos (duas suítes com camas de casal, uma com banheira, mais duas suítes com duas camas de solteiro cada), sala de estar e sala de jantar. Cabral está preso desde novembro de 2016 e já foi condenado a quase 200 anos de prisão, acusado de comandar um esquema de propinas no governo do Estado do Rio.O leilão judicial autorizado pelo juiz Bretas inclui ainda uma fazenda, de propriedade de Carlos Miranda, apontado como um dos operadores de Cabral no esquema. ATrês Irmãos, em Paraíba do Sul, na divisa do Rio com Minas Gerais, está avaliada em R$ 3 milhões.Conforme o edital do leilão, a propriedade tem 21,2 alqueires (1 milhão de metros quadrados, pela medida usada em Minas, ou 513 mil metros quadrados, pela medida usada em São Paulo) e inclui três casas (uma principal, uma de hóspedes e uma do administrador), piscina, sauna com vista panorâmica, churrasqueira, curral, capril, bodário, um alambique dee um galpão.Bloqueada por causa das investigações, a fazenda está depredada, alvo de furtos - a sauna está sem equipamentos e o deck de madeira da piscina foi levado, diz o edital. Além disso, a fazenda não inclui animais.O primeiro pregão desta quinta-feira será peloigual ou superior ao valor de avaliação. Caso não sejam arrematados nessa tentativa, passarão por um segundo leilão, no dia 18, no qual os lances mínimos partirão de 75% do valor de avaliação.