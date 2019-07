Destaques

Os deputados da, que discute ana manhã desta quinta-feira votação doparecerdodo texto, uma PEC (Proposta de Emenda à Constituição) enviada ao Congresso Nacional pelo governo federalO relator, deputado Samuel Moreira (PSDB-SP), apresentou a terceira versão do texto na noite dessa quarta-feira (3). O relatório foi discutido por quase cinco horas no colegiado, em sessão que se estendeu durante a noite e acabou pouco depois da 1h30 da manhã.O colegiado rejeitou todos os requerimentos de adiamento de, que poderiam atrasar o andamento da matéria em até cinco sessões do plenário (pelo menos uma semana).Agora, primeiramente, na Comissão Especial, os deputados votam requerimentos, depois o texto-base. E, em seguida, serão analisados os destaques (propostas para alterar texto).



Aprovado o texto base, os deputados vão votar 124 destaques, sendo 25 de bancada e 99 individuais, que costumam ser rejeitados em conjunto.



"Já temos requerimento para inadmissibilidade em globo dos 99 destaques individuais", disse Ramos.



Depois, o texto poderá ir para votação em plenário da Câmara. Para que seja aprovado, precisará de 308 votos.



O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), já afirmou que tem mais do que o número necessário. Ele pretende pautar a reforma antes do recesso parlamentar, que começa em 18 de julho.



Caso os deputados cumpram a agenda defendida por Maia, o texto, após passar em votação em plenário, em dois turnos, segue para tramitação e votação no Senado.