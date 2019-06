Bolsonaro indica embaixadoras da Cingapura e Barbados

O presidente Jair Bolsonaro enviou ao Senado Federal, para apreciação, os nomes de Eugenia Barthelmess para exercer o cargo de embaixadora do Brasil junto à República de Cingapura e de Vera Lúcia dos Santos Caminha Campetti, para embaixadora do País junto a Barbados. A indicação das duas diplomatas está formalizada na edição desta quarta-feira, 26, do Diário Oficial da União (DOU).