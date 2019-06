Especialistas se dividem sobre decisão do STF de manter Lula preso

A sessão no STF ocorreu em meio às repercussões da divulgação de supostos diálogos entre juiz e procuradores (foto: Nelson Jr./SCO/STF)

Especialistas comentaram as decisões tomadas, nesta terça-feira (15), pelado) em relação aos habeas corpus apresentados pela defesa do ex-presidente Luiz Inácioda Silva.Em uma das deliberações, o colegiado referendou o posicionamento do) que manteve a condenação no caso doA Segunda Turma também rejeitou pedido do ministropara concederao petista até a conclusão da análise dos recursos. Em outra decisão, adiou o julgamento doque questiona a isenção do ex-juiz Sérgio Moro, que proferiu a condenação em primeira instância.A sessão da Segunda Turma ocorreu em meio às repercussões da divulgação, pelo site The Intercept Brazil, de mensagens atribuídas a Moro e a procuradores da. Segundo o site, os diálogos indicariam que o então juiz orientou a atuação do Ministério Público Federal na ação contra Lula.A jurista Vera Chemim, especialista em direito público pela Fundação Getulio Vargas (), avaliou que a decisão dos ministros está de acordo com o que prevê a Legislação.“Em relação ao habeas corpus contra a decisão do ministro Félix Fischer, não havia nada que colocasse a conduta do magistrado em dúvida”, disse. Ela também destacou que não seria prudente colocar o ex-presidente emneste momento.“O processo dele foi analisado tanto pelo juiz Moro quanto peloe nos tribunais superiores. Não tem que se falar em liberdade por liminar.”Para o advogado Daniel Bialski, especialista em direito penal e processual penal, a decisão da Segunda Turma encontra respaldo em outros casos avaliados pela“Hoje, o ex-presidente Lula está em uma situação de condenado. Não se pode ignorar todo o processo e conceder a liberdade antecipada. O que os ministros disseram é que não se pode adiantar, por meio de, o. É necessário entender se essas provas têm origem lícita. E se forem ilícitas, podem ser usadas no processo? Isso vai impactar em muitas ações da Lava-Jato”, destacou.Já na opinião de Thiago Turbay, advogado criminalista, sócio do Boaventura Turbay Advogados, operdeu a chance de “restabelecer as balizas democráticas, impelindo a atuação ilícita de agentes públicos à frente da condução de processos penais”.“O não enfrentamento dessas irregularidades ameaça o sistema criminal. A incerteza sobre a integridade dos fatos traz relevante dúvida sobre a legalidade da Operação Lava-Jato, o que deveria favorecer o, conforme assenta nossa”, afirmou.O também advogado criminalista Conrado Gontijo, sócio do escritório Corrêa Gontijo Advogados, fez coro. “O STF, ao retirar de pauta o julgamento do mérito do habeas corpus — porque é necessário ter compreensão mais aprofundada sobre as mensagens trocadas entre Sérgioe Deltan—, reconhece, de alguma forma, que o conteúdo de tais mensagens pode ser revelador da parcialidade do juiz”, destacou.