Tebet diz que Moro não está na CCJ na condição de testemunha ou investigado

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, foi à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado na condição de autoridade que se colocou à disposição de participar de uma audiência, e não como testemunha ou investigado. O esclarecimento foi feito pela presidente do colegiado, Simone Tebet (MDB-MS), após um questionado feito pelo líder do PT no Senado, Humberto Costa (PT).



"Trata-se de um ministro de Estado que se colocou à disposição do Senado Federal", declarou Simone Tebet, agradecendo ao ministro e "reconhecendo" a disposição de Moro ir à CCJ. O líder do PT, por sua vez, afirmou que a população poderá fazer um julgamento se o ministro não falar a verdade na audiência. "E isso servirá de base para que outras ações possam ser efetivamente realizadas", disse Costa.