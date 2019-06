Tebet: sessão com Moro será tranquila na condução, mas não nos questionamentos

A presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, Simone Tebet (MDB-MS), afirmou que a audiência com o ministro da Justiça, Sergio Moro, será tranquila na condução, mas não no conteúdo dos questionamentos.



"De acordo com o sentimento ou a tendência ideológica, não tem como o senador deixar de expor a sua ideia, o seu pensamento, a respeito da gravidade ou não do assunto, mas em relação à forma acho que vai ser muito tranquilo", disse Simone ao chegar para a audiência.



Ela afirmou que vai estabelecer ordem e deixar o ministro à vontade para responder ou não às perguntas. Além disso, a presidente da CCJ prometeu convidar ainda nesta semana o coordenador da Lava Jato no Ministério Público Federal do Paraná, Deltan Dallagnol, para uma audiência no colegiado.



Moro chegou por volta das 9h15 à comissão. A sessão foi aberta por Simone Tebet às 9h18.