Com forte gripe, Onyx cancela agenda no Rio Grande do Sul

Acometido por uma forte gripe, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, cancelou a agenda que teria nesta sexta-feira, 14, no Rio Grande do Sul (RS), terra natal do ministro. De acordo com a assessoria, Onyx está em repouso em Brasília. Em Porto Alegre, pela manhã, o ministro participaria de uma palestra promovida pela Federação Israelita do Rio Grande do Sul, para falar sobre "O Brasil e as Reformas". O presidente Jair Bolsonaro tem viagem programada ao Estado neste sábado, 15, com agenda em Santa Maria (RS).



Quem deve acompanhá-lo é outro gaúcho do governo, o vice Hamilton Mourão. Os dois devem participar da Festa Nacional da Artilharia, em comemoração ao 218º aniversário de Nascimento do Marechal Emílio Luiz Mallet, às 19h. Ainda não há informações se Onyx viajará ao Estado para acompanhar o presidente.



Mourão cumpre agenda no Rio Grande do Sul já nesta sexta-feira, primeiro em Bento Gonçalves e depois na capital, Porto Alegre, cidade natal do vice. Lá, Mourão participa da Solenidade de Concessão do Título de Cidadão Portalegrense. Ele ria neste sábado à inauguração das obras de expansão da Universidade de Santa Maria, mas a participação foi cancelada, já que só chegará mais tarde a cidade, segundo a assessoria da vice-presidência.