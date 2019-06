Zema orienta PM a não permitir que protestos fechem trânsito

(foto: Reprodução/Instagram)

O governador(Novo) afirmou nesta sexta-feira (14) que os brasileiros deviam se manifestar contra oNo dia em que o país faz uma greve geral para protestar contra ae cortes na, ele divulgou vídeo nas redes sociais reafirmando considerar que as mudanças são para "acabar com".Zema disse ter orientado aa não permitir que os protestos façam obstrução nas vias de"Todo mundo tem o direito de se, mas ninguém tem o direito de atrapalhar a vida de quem quer trabalhar ou levar o filho para escola. Minha orientação foi clara: vamos desobstruir as vias respeitando a integridade das pessoas", disse.Zema afirmou ainda que a reforma da Previdência vai ajudar a reduzir o desemprego no país. "Este (o desemprego) sim é a grandeda sociedade contra a qual estamos lutando. A reforma é necessária para acabar com privilégios", disse.