Morre aos 76 anos, em SP, o jornalista Clóvis Rossi

Clóvis Rossi (foto: Wikipédia)

O jornalistamorreu na madrugada desta sexta-feira, 14, aos 76 anos em São Paulo. A família comunicou ana conta dele noClóvis Rossi nasceu em São Paulo no dia 25 de janeiro de 1943 e foi editor-chefe do jornal O Estado de S. Paulo. Atualmente, era colunista e membro do conselho editorial da Folha de S.Paulo.O jornalista se recuperava de umsofrido na semana passada. O velório é o enterro acontecerão noi, na zona sul da capital paulista. Clovis Rossi deixa mulher, três filhos e três netos.