Senado aprova indicação de Davi Barreto para diretoria da ANTT

O Senado aprovou, por 63 votos contra três, a indicação o engenheiro Davi Ferreira Gomes Barreto para a diretoria da Agência Nacional dos Transportes (ANTT). Conforme o jornal O Estado de S.Paulo revelou, o indicado, que é ex-auditor do Tribunal de Contas da União (TCU), vai assumir a diretoria-geral da agência.



O nome de Barreto foi encaminhado ao Senado pelo presidente Jair Bolsonaro em março e foi sugerido pelo secretário especial da Secretaria do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), Adalberto Santos de Vasconcelos. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, fez apelos nos últimos dias ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), para que o nome fosse aprovado pelos parlamentares. Na Comissão de Infraestrutura da Casa, a indicação foi aprovada por unanimidade.



A ideia do governo é promover uma fusão da ANNT com a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq). A nova estrutura, denominada Agência Nacional de Transportes (ANT), deverá ser presidida por Davi Barreto.