Deputados do PSL, Carla Zambelli e Filipe Barros participam de ato na Paulista

Deputados do PSL se reúnem no carro do movimento Nas Ruas, ao lado do Museu de Arte de São Paulo (Masp). A deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) disse que vejo porque as pautas da manifestação "migraram" para a agenda dos deputados. Também no carro do "Nas Ruas", o deputado federal Filipe Barros (PSL-SP) disse que a pauta oficial é a reforma da Previdência, mas não tem como controlar os mais radicais.



O senador Major Olímpio, líder do PSL no Senado, também está na manifestação.