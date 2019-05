Bolsonaro felicita primeiro-ministro da Índia por reeleição

O presidente Jair Bolsonaro cumprimentou hoje, por meio de sua conta no Twitter, o primeiro-ministro indiano Narendra Modi por sua reeleição, que ocorreu ontem. O presidente ressaltou ter certeza de que as relações comerciais do Brasil com a Índia "serão cada vez mais sólidas".



Modi foi reeleito ontem com uma margem de vitória histórica. O discurso do primeiro-ministro é marcado por forte nacionalismo hindu e focado nas taxas de crescimento econômico que o país alcançou sob seu governo.



"Meus cumprimentos ao primeiro-ministro da Índia @narendramodi, por sua reeleição no dia de ontem. O Brasil tem, além de fortes laços de amizade e cooperação com a Índia, a certeza de que nossas relações comerciais serão cada vez mais sólidas", disse Bolsonaro na rede social.