Ministro da Defesa se reúne com Bolsonaro antes de viajar aos EUA

O presidente Jair Bolsonaro teve uma reunião na manhã deste domingo, 24, com o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, no Palácio da Alvorada. O encontro ocorreu antes da viagem do ministro aos Estados Unidos, onde ele ficará até o próximo sábado.



Segundo a assessoria de imprensa de Azevedo, ele irá aos EUA para encontro de ministros da Defesa na Organização das Nações Unidas (ONU). Também terá outras audiências, entre elas uma reunião com o secretário de segurança nacional dos EUA, John Bolton, e o secretário de Defesa do país, Patrick Shanahan.