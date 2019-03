Djamila Ribeiro relata ofensas a Dilma em aeroporto na Espanha

A filósofa e ativista Djamila Ribeiro relatou em suas redes sociais ataques verbais de um grupo de brasileiros contra a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) no Aeroporto Adolfo Suárez, em Madri, na Espanha.



De acordo com ela, o grupo ofendia e fazia ameaças contra a petista. A assessoria da ex-presidente confirmou o episódio.



"Eu e Ísis (Vergilio, produtora) prontamente nos solidarizamos e começamos a defendê-la. O grupo foi se calando e policiais se aproximaram para fazer a segurança de Dilma", relatou Djamila. "Ficamos conversando alguns minutos com ela e, assim que nos despedimos, o grupo voltou a gritar e a ofender Dilma."



Djamila pediu respeito e chamou o processo de impeachment contra Dilma de "golpe". "Dilma nem está mais no poder, sofreu um golpe, Lula está preso, Bolsonaro ganhou a eleição, o que mais essas pessoa querem? Desejar o assassinato dela? É revoltante. Essas pessoas estão contaminadas pelo ódio", escreveu.



