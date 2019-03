Cintra reclama que deputados 'não se mostram dispostos' a apoiar Previdência

Em tom de crítica a deputados, o secretário especial da Receita Federal, Marcos Cintra, publicou uma declaração no final da noite de ontem (23), em seu perfil no Twitter, convocando a sociedade a cobrar os parlamentares pela aprovação da reforma da Previdência. Segundo o economista, os deputados "acham que seus pedidos não estão sendo atendidos e não se mostram dispostos" a apoiar o tema.



"Já que os deputados acham que seus pedidos não estão sendo atendidos e não se mostram dispostos a apoiar a Nova Previdência, que a sociedade se articule para cobrar de seus representantes as razões que justificam eles sacrificarem o País e fazerem o povo pagar a conta", escreveu.



Cintra já havia usado a rede social mais cedo no sábado para rebater declaração feita pelo presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), para quem o governo de Jair Bolsonaro seria um "deserto de ideias". "Maia afirma que o governo é um 'deserto de ideias'. Não aceito esta imputação. O Ministério da Economia sob Paulo Guedes tem sido um turbilhão renovador no País", comentou. Em entrevista ao Estado publicada no mesmo dia, porém, Maia disse que Guedes é uma ilha no governo.



Os tuítes de Cintra repercutiram entre usuários do Twitter. Na manhã deste Domingo (24), o tema "secretário de Guedes" é o sétimo assunto mais comentado da rede social, à frente, entre outros, do tema "Pacote de Moro", sobre o pacote anticrime e anticorrupção apresentado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro.