Protestos contra Bolsonaro são interrompidos por bombas da polícia no Chile

A polícia chilena, de maneira truculenta, com caminhões de água e bombas, interrompeu a manifestação pacífica (foto: Leonardo Cavalcanti/CB/D.A Press)

Cerca de 1.000 pessoas protestaram no final da tarde desta sexta-feira (22/3) contra o presidente Jair Bolsonaro no centro de Santiago, a poucos metros do Palácio de La Moneda, sede do governo chileno.