Marun diz suspeitar de que 'motivos para prisão de Temer sejam outros'

Carlos Marun, ex-ministro do governo Michel Temer, disse que a prisão do ex-presidente é um "absurdo" e que deve haver outros motivos por trás. "Tenho suspeita de que tenha algo por trás disso e que os motivos sejam outros. Que essa decisão inconsequente tenha outros objetivos", afirmou, durante entrevista à rádio Eldorado na manhã desta sexta-feira, 22. "Espero que isso seja o mais rapidamente revisto", continuou.



Marun criticou a decisão do juiz federal Marcelo Bretas, que assinou o pedido de prisão do ex-presidente Temer. Segundo ele, é um absurdo que "um homem que tenha estudado direito" tome a decisão que Bretas tomou.



Por fim, Marun afirmou que membros do MDB que se posicionaram a favor da prisão deveriam sair do partido. "Quem não defende a democracia, o Estado de Direito, deveria sair do MDB", disse o ex-ministro.