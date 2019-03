Bolsa cai e dólar dispara com prisão de Temer

(foto: Antonio Cruz/Agência Brasil )

O mercado financeiro reagiu à prisão do ex-presidente Michel Temer (MDB). A Bolsa de Valores de São Paulo caiu mais de 1% logo depois da abertura e o dólar disparou, passando a ser negociado a R$ 3,82. De acordo com o blog do jornalista Vicente Nunes , os investidores temem que a prisão de Temer e de aliados dele (a polícia prendeu Moreira Franco, ex-ministro de Minas e Energia, no Rio de Janeiro) esquentedemais o clima no Congresso, que está apenas no início das discussões sobre a reforma da Previdência.As prisões do ex-presidente Michel Temer e Moreira Franco têm como base a delação de Lúcio Funaro. No ano passado, Funaro entregou à Procuradoria-Geral da República (PGR) informações complementares do seu acordo de colaboração premiada.Entre os documentos apresentados estão planilhas que, segundo o delator, revelam o caminho de parte dos R$ 10 milhões repassados pela Odebrecht ao MDB na campanha de 2014.