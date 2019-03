Mourão evita comentar eventual criação da CPI da Lava Toga

O presidente em exercício, Hamilton Mourão, evitou fazer comentários sobre a eventual criação da comissão parlamentar de inquérito para investigar o "ativismo judicial" em tribunais superiores, chamada de CPI da Lava Toga. "I'm out (Estou fora, em inglês)", respondeu sobre o assunto.



Nesta terça-feira, 19, o senador Alessandro Vieira (PPS-SE) protocolou requerimento para a criação da CPI. O documento conta com 29 assinaturas. Esta é a segunda tentativa de emplacar a comissão no Senado.



EUA



O presidente em exercício disse ainda que a viagem aos Estados Unidos faz com que o presidente Jair Bolsonaro se consolide como "líder do Brasil".



Para Mourão, a visita oficial foi um "sucesso". Questionado sobre as polêmicas declarações do presidente e um de seus filhos, o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), sobre imigrantes, Mourão afirmou que eles já se desculparam publicamente.