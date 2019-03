Entrevista de Bolsonaro à Fox News causa 'guerra de tags' no Twitter

(foto: Reprodução/TV)

Enquanto o presidente Jair Bolsonaro (PSL) caminhava entre erros e acertos na terra de Donald Trump, uma verdadeira guerra teve início no Twitter. Apoiadores e opositores do presidente repercutiam cada movimento, declaração ou encontro do brasileiro na rede social, se dividindo entre os sentimentos de orgulho e vergonha, em enfrentamento muito semelhante ao que ocorreu durante a campanha presidencial. A terça-feira, data do encontro entre os presidentes e dia seguinte à entrevista concedida por Bolsonaro à rede de TV Fox News começou "quente".

Trago duas boas notícias!

Nossa TAG está vencendo e a TAG da esquerda está perdendo! %uD83D%uDE02#BolsonaroOrgulhaOBrasil pic.twitter.com/CEjVRkS0pV — Elenara Lobato (@Elenara_Lobato) 19 de março de 2019

O clima de campanha, aliás, também contaminou claramente as declarações de Bolsonaro nos Estados Unidos, onde ele criticou repetidamente seus antecessores de esquerda, ressaltando, inclusive para o próprio Trump, que se tratavam de líderes "anti-americanos". A repetição de bordões de campanha só serviu para inflamar o enfrentamento nas redes, onde brasileiros pró e contra o governo se engalfinhavam na troca de ironias e impropérios.

Outro grande combustível para o embate foi a entrevista exclusiva que Bolsonaro aceitou conceder à emissora favorita de Donald Trump, conhecipa pelo apoio aberto aos governos republicanos nos EUA, a Fox News.O programa foi ao ar na noite dessa segunda (18) e, apesar do alinhamento com Trump, a âncora Shannon Bream trouxe temas bastante incômodos para o presidente brasileiro, como suas declarações contra a comunidade LGBT e as supostas relações da família do presidente com "policiais corruptos e gangues paramilitares", as milícias cariocas. Foi aí que os apoiadores do presidente brasileiro questionaram, no Twitter, a isenção da própria Fox News - acusada de esquerdista - e de outros veículos tradicionais norte-americanos, como o jornal Washington Post.

Não pensem que nos EUA não existe extrema-imprensa. O Washington Post, o mais esquerdopata dos grandes jornais, acabou de publicar matéria mentirosa afirmando que os "brasileiros expressam sua vergonha nas redes por Bolsonaro", levando a crer que a maioria é contra o presidente. — Leandro Ruschel %uD83D%uDDE3 (@leandroruschel) 19 de março de 2019

Na entrevista, Bolsonaro respondeu às perguntas e negou relação com o acusado de assassinar a vereadora Marielle Franco, em 2018. Ao elogiar a iniciativa de Trump de construir um muro na fronteira com o México, no entanto, cometeu a gafe de afirmar que a maioria dos imigrantes não têm boas intenções ou não pretende fazer o melhor para o povo dos EUA, esquecendo-se de que venceu as eleições com ampla maioria entre os brasileiros que se encontram naquela situação.

Assim, as tags #BolsonaroOrgulhaOBrasil e #BolsonaroEnvergonhaOBrasil travavam, no ácido terreno dos caracteres limitados, uma batalha a parte durante todo o dia. Confira alguns "tiros" dessa guerra que parece não ter fim:

Rindo com a mais nova tag da esquerda, após a entrevista na Fox News. E não estou rindo só da tag em si, mas pq percebo que essa gente deve trocar a noite pelo dia fazendo "arte", promiscuidade e usando drogas, enquanto gente que trabalha (a gente), acaba de acordar. — Phil River %uD83C%uDF00 (@PhilRiver_) 19 de março de 2019

bolsonaro: ai que maravilha vou dar entrevista na fox news a emissora pró-trump claro que vai ser moleza



fox news: faz ligação com assassino de Marielle e chama relação da família bolsonaro com milícias de FAMILY AFFAIR



HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA pic.twitter.com/4jXESbkRXA — Thiago Mota (@tlmota) 19 de março de 2019

Assistir o Presidente que tanto lutei para eleger, sendo entrevistado pela FOX NEWS - EUA não tem preço!



Bolsonaro me fez voltar a ter orgulho de ser Brasileiro!#BolsonaroOrgulhodoBrasil pic.twitter.com/qMB5moshsh — Biggthii (@BiggThii) 19 de março de 2019