Em visita fora da agenda nos EUA, Bolsonaro vai à CIA

Presidente Jair Bolsonaro ao deixar a Blair House, casa do governo norte-americano onde está hospedado (foto: Alan Santos/PR)

Prédio da Cia, em Washignton. A visita não constava da agenda oficial do presidente brasileiro (foto: Wikimedia Commons)

O presidente Jair Bolsonaro foi visitar a agência de inteligência americana, a CIA, na manhã desta segunda-feira, 18, em Washington. A visita não constava da agenda oficial do presidente brasileiro, que, segundo a assessoria, estaria em compromissos "privados" no período da manhã.O anúncio da agenda foi feito por um dos filhos de Bolsonaro, deputado Eduardo Bolsonaro (PSL), via Twitter. Na rede social, o parlamentar anunciou "Indo agora com o PR Jair Bolsonaro e ministros para a CIA, uma das agências de inteligência mais respeitadas do mundo.Será uma excelente oportunidade de conversar sobre temas internacionais da região com técnicos e peritos do mais alto gabarito".Na noite do domingo, 17, o porta-voz da Presidência, Otávio Rêgo Barros, informou que compromissos oficiais poderiam ser organizados. Entretanto, nenhuma agenda oficial foi comunicada aos jornalistas.