(foto: Brendan SMIALOWSKI/AFP 18/11/14)

Durante a sua primeira visita oficial aos Estados Unidos, o presidente Jair Bolsonaro ficará hospedado na Blair House (foto), casa de hóspedes ilustres do governo dos Estados Unidos.



O edifício principal, construído em 1824 como uma residência privada, fica no lado oposto à Ala Oeste da Casa Branca e foi comprado pelo governo norte-americano em 1942.





Desde então, passou a abrigar convidados importantes do governo americano, como a rainha Elizabeth II; a ex-primeira-ministra britânica Margareth Tatcher; e o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, além de ex-presidentes americanos. A residência, de 6.503m², tem 119 salas, 14 quartos e 35 banheiros.Ela ficou conhecida como “O mais exclusivo hotel” americano. Os ex-presidentes brasileiros Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff já se hospedaram na Blair House. Lula, no entanto, foi o único presidente latino-americano a frequentar Camp David, residência de campo do presidente dos EUA, em 2007.