Vamos pressionar, mas sem intervenção, diz Eduardo Bolsonaro sobre Venezuela

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) afirmou na tarde desta sexta-feira, 15, durante posse de parlamentares da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), que o Brasil vai continuar pressionando a Venezuela, mas que isso vai ocorrer "sem intervenção". O tema, garantiu o parlamentar, será tratado por Jair Bolsonaro e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em encontro na próxima terça-feira, 19.



"Vamos sentar para conversar. Ninguém quer fazer medida militar. Eu falo por mim. Mas o governo também tá dizendo isso. Quem fala isso é o General Heleno, o General Fernando Azevedo, o General Mourão. A Venezuela tem abrigado grupos terroristas, e nós precisamos saber onde está o dinheiro deles para congelar estes recursos", disse.



Visto



Eduardo Bolsonaro afirmou ainda que o Brasil "só tem a ganhar" com o fim da exigência de visto para americanos entrarem no País. A medida deve ser anunciada na semana que vem nos EUA, para onde o presidente Jair Bolsonaro viaja neste domingo, 17.



Embaixada em Washington



O parlamentar desconversou sobre a escolha do próximo embaixador brasileiro nos Estados Unidos.



O presidente Bolsonaro manifestou nesta semana o desejo de trocar o chefe da diplomacia brasileira em Washington. Nos bastidores, há uma articulação pela indicação do cientista político Murillo de Aragão, embora o nome de Olavo de Carvalho tenha sido aventado. "O Olavo é um eterno conselheiro. Ele expõe as opiniões dele na internet", limitou-se a dizer.