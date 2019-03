Aliado, Marco Feliciano critica governo e diz que 'comunicação está péssima'

Marco Feliciano (foto: Alexandra Martins/Camara dos Deputados )

Aliado de primeira hora de Jair Bolsonaro, o deputado federal Marco Feliciano (PODE-SP) usou o Twitter para criticar as estratégias do governo nesta sexta-feira, 8. Em oito postagens direcionadas ao presidente e aos filhos dele, o vereador Carlos (PSC-RJ) e o deputado federal Eduardo (PSL-SP), o pastor pede mais empenho."Vocês não pediram minha opinião, mas deixo aqui humildemente a mesma. A comunicação está péssima. O ego daqueles que vocês elegeram está inflado, que só enxergam seus umbigos. Alguns ministros estão deslumbrados com os holofotes", diz. "Ou vocês criam um grupo político e intelectualmente preparado ou todos os dias irão sangrar."Feliciano afirma ainda que o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), já faz campanha para 2022, quando se especula que deverá concorrer à Presidência. "Onyx Lorenzoni (Casa Civil) está sendo colocado num canto da sala tipo aquele elefante que falou Mourão (vice-presidente)", diz.Por fim, o deputado se dirige somente aos filhos do presidente e pede para que eles "construam pontes e não muros". Na quinta-feira, Feliciano havia divulgado uma defesa de Bolsonaro no caso do vídeo escatológico postado pelo presidente nas redes sociais - que causou reações no Brasil e no exterior.