Bolsonaro participa de evento de fuzileiros navais no Rio de Janeiro

O presidente Jair Bolsonaro participa na manhã desta quinta-feira, 7, comemoração dos 211 anos do corpo de fuzileiros naval da Marinha brasileira, na Fortaleza de São José da Ilha das Cobras, no Centro do Rio de Janeiro. Segundo a assessoria do Palácio do Planalto, esta é a primeira cerimônia oficial de Bolsonaro no Rio desde que assumiu a Presidência, em 1º de janeiro deste ano.



Esta é também a primeira aparição púbica do mandatário da nação após o polêmico post veiculado por ele no Twitter neste carnaval, quando condenou eventuais excessos cometidos na festa publicando um vídeo com cenas consideradas pornográficas e escatológicas na rede social. Além das autoridades militares, também participa da cerimônia o prefeito da capital, Marcelo Crivella.